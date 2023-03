Atalanta, si ferma Scalvini: il punto sugli infortunati

Sabato l'Atalanta è chiamata al riscatto contro l'Udinese, Gasperini deve tornare al successo dopo i ko contro Lecce e Milan per continuare la rincorsa al quarto posto, ora distante cinque punti. La Dea al Gewiss Stadium affronta i friulani in piena crisi di risultati, solo una vittoria nelle ultime diciassette giornate, e con più poco da dire in campionato, ma di sicuro non sarà un match semplice anche perché la formazione bergamasca non sarà al completo.

Infortuni Atalanta, Scalvini va ko

E'infatti arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Giorgio Scalvini, ultimo ed ennesimo gioiello uscito dalla cantera della Dea. Il difensore centrale era uscito per un problema alla caviglia durante la sfida di San Siro con il Milan e oggi gli è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno.

Un problema che gli farà saltare sicuramente l'Udinese nel prossimo turno di campionato e che rischia di non farlo giocare anche contro il Napoli nella supersfida dell' 11 maggio. Per fortuna di Gasperini tornerà a disposizione Demiral dopo la squalifica, insieme a lui in difesa contro i friulani dovrebbero esserci Toloi e Djimsiti.

Altre buone notizie arrivano da Mario Pasalic che si è completamente ristabilito dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime tre gare. Difficile invece vedere in campo Duvan Zapata che non sembra essere ancora pronto al rientro. Il colmbiano è soggetto a problemi muscolari, come dimostra questa stagione, nessuno vuole rischiare ricadute e così il rientro è rimandato alla sfida con il Napoli. Insieme a lui non ci sarà anche Hateboer che ha già finito la sua stagione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio.