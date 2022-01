Infortuni Atalanta, Zapata migliora, stop Miranchuk: i tempi di recupero

Sono giorni caldi in casa Atalanta, oggi è arrivata l’ufficialità della cessione di Gosens all’Inter. L’estero mancino, fermo da mesi per un problema muscolare, non tornerà quindi in campo con la maglia della Dea. Per sostituirlo si sondano Lazzari e Cambiaso, ma la presenza di Zappacosta e del convincente Pezzella delle ultime settimane non obbliga Sartori all’acquisto di un nuovo laterale. Nel frattempo si starebbe muovendo qualcosa per l’attacco con i bergamaschi che avrebbero messo nel mirino Lucca, bomber del Pisa, su cui ci sono stati gli interessi di tante big e ora anche del Genoa. In ogni caso il giovane centravanti dovrebbe finire la stagione in Toscana.

Infortunio Zapata: quando torna il colombiano

Il mercato calamita le attenzioni dei tifosi, mentre a Zingonia il mirino è già puntato sul Cagliari. La sfida di domenica 6 febbraio dovrà essere un trampolino di rilancio dopo gli 0-0 con Inter e Lazio, arrivati con una rosa quasi dimezzata tra Covid e infortuni. Gasperini spera che la sfortuna si sia voltata dall’altra e fa festa per il ritorno di Duvan Zapata. Il colombiano, fermo da fine dicembre, si allena a pieno regime ed è pronto, con i sardi ci sarà e si candida anche per una maglia da titolare.

Stesso obiettivo per Jeremie Boga, unico acquisto per ora della Dea, che è stato eliminato dalla Coppa d’Africa ed è atteso a giorni a Zingonia per conoscere i nuovi compagni e iniziare la nuova avventura con la maglia numero 10 sulle spalle.

L’ex Sassuolo avrà un concorrente in meno per la titolarità in attacco, Miranchuk si è infatti fermato con la Lazio e per lui sono previsti almeno quindici giorni di stop. Niente Cagliari quindi per il russo che, vista la situazione di Ilicic, non dovrebbe lasciare l’Atalanta in questa finestra di mercato, nonostante in molti continuino a corteggiarlo.