Juventus, infortuni per Chiesa e Di Maria: le condizioni

La vittoria per 1-0 contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League ha lasciato qualche strascico sull'infermeria bianconera. Nel corso della sfida hanno infatti accusato problemi fisici Alex Sandro, Angel Di Maria e Federico Chiesa, con quest'ultimo che, subentrato nel corso della ripresa, è rimasto in campo fino alla fine malgrado fosse vistosamente claudicante in quanto la Juventus aveva già esaurito i cambi a propria disposizione. I tre giocatori, nella mattinata di oggi, venerdì 10 marzo, si sono sottoposti agli esami del caso al JMedical.

Le condizioni di Chiesa e Di Maria

"Federico Chiesa e Angel Di Maria - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Juventus - questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali".

Buone notizie, quindi, sul conto di Di Maria e, soprattutto, Chiesa, per il quale si temeva un nuovo grave infortunio dopo quello accusato nel gennaio 2022. Sia l'argentino che l'ex giocatore della Fiorentina, tuttavia, potrebbero saltare per cautela la gara contro la Sampdoria, in programma domenica 12 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium, rimettendosi a disposizione di Allegri per il match di ritorno con il Friburgo, in calendario giovedì 16.