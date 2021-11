Infortuni Napoli, Malcuit pronto, Manolas quasi: si ferma di nuovo Ounas

Da oggi il Napoli ha iniziato a preparare davvero la sfida contro l’Inter. Spalletti ha riaccolto quasi tutti i Nazionali, compreso Osimhen che era voltato in Nigeria nonostante non fosse al meglio. L’attaccante però sta bene e ha anche segnato con la sua Nazionale, continuando così il suo momento magico.

Infortuni Napoli: buone notizie per Malcuit e Manolas

Non è però questo l’unica buona notizia in arrivo da Castelvolturno per Luciano Spalletti, grande ex della sfida di domenica prossima tra Napoli e Inter. Dopo quaranta giorni di stop per un problema muscolare è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo Malcuit, laterale di difesa particolarmente sfortunato da quando ha iniziato la sua avventura in azzurro. Il giocatore è a disposizione anche se va detto che dopo il lungo stop non può essere al cento per cento.

Accelera verso il recupero anche Manolas, difensore greco che è ai box dal 21 ottobre per un infortunio muscolare. Il centrale, che in questa stagione ha perso il posto da titolare con la maglia che è ormai saldamente sulle spalle di Rrahmani, oggi ha svolto una parte della seduta insieme ai compagni. E’questo l’ultimo step prima del rientro in campo a cui a questo punto dovrebbe mancare poco.

Infortunio Ounas: salta Inter-Napoli

Non ci sono solo buone notizie però in casa Napoli. Si è infatti di nuovo fermato l’attaccante Ounas che era rientrato a inizio novembre da uno stop di un mese dovuto ad uno stiramento alla coscia. L’esterno, tornato oggi dagli impegni della sua Nazionale, è rientrato in Italia e si è sottoposto a degli esami clinici che hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale sinistro. Nulla di particolrmente grave ma appare molto difficile poterlo vedere tra i convocati per la sfida all’Inter.