Infortuni Napoli, i tempi di recupero di Osimhen e Politano

C'è una piccola macchia nell'inizio di stagione super del Napoli, gli infortuni. Spalletti infatti ha dovuto spesso cambiare formazione in attacco a causa dei problemi fisici degli interpreti del tridente. Nelle scorse settimane si è fermato Osimhen per un problema muscolare serio, anche se va detto che con Raspadori e Simeone gli azzurri hanno trovato le soluzioni giuste per non sentire troppo le assenze. Contro il Milan invece è toccato a Politano alzare bandiera bianca per un infortunio alla caviglia che lo costretto anche a saltare la Nazionale.

Tempi lunghi per il rientro di Osimhen e Politano

Come detto tra i due l'infortunio più grave è quello del centravanti. Il nigeriano ha dovuto saltare le ultime tre gare, tutte vinte dal Napoli, e ne avrà ancora per almeno altre due settimane. Spalletti dovrà sicuramente fare a meno di lui con il Torino al rientro dalla sosta e nell'importante match di Champions League con l'Ajax. Dopo la sfida ai lancieri ci sarà la Cremonese e anche in questo caso è possibile che Osimhen non sia della gara, almeno per tutti i novanta minuti. Ci sono invece speranze di riaverlo a disposizione per la partita del Maradona contro gli olandesi del 12 ottobre. Toccherà quindi ancora a Raspadori e Simeone alternarsi al centro del tridente.

Tempi di recupero simili per Politano che dopo l'infortunio alla caviglia dovrà stare fuori almeno altre due settimane. Per fortuna una è ancora di sosta, ma anche lui salterà Torino e Ajax per provare ad esserci con la Cremonese o al più tardi con i lancieri al ritorno. Nelle prossime due gare quindi sarà il turno di Lozano, il messicano che è in eterno ballottaggio con l'azzurro per la posizione di esterno destro dell'attacco di Spalletti. Le alternative saranno i giovani Elmas e Zerbin, il macedone ha già segnato una rete in campionato in sette presenze, per l'italiano invece tre presenze e zero gol.