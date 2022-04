Infortuni Napoli, Osimhen e Fabian Ruiz ok: buone notizie per Di Lorenzo

Domenica al Maradona il Napoli sfida la Roma, è la prima di sei finali che decideranno la lotta Scudetto. Gli azzurri dopo la brillante prestazione di Bergamo sono caduti in casa con la Fiorentina e proprio il Maradona dovrà da ora in poi essere un fattore, contro i giallorossi lo stadio dovrà tornare ad essere “amico” e non più trappola in cui cadere come già successo spesso in stagione, contro Spezia ed Empoli per esempio, senza contare i ko europei con Barcellona e Spartak Mosca.

Napoli-Roma: Osimhen e Fabian Ruiz ci saranno

Per invertire la tendenza ci sarà bisogno di tutti e così le ultime notizie dall’infermeria fanno sorridere Spalletti. Victor Osimhen e Fabian Ruiz, usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina sono già tornati ad allenarsi con il gruppo e domenica saranno regolarmente al proprio posto. Al nigeriano si chiedono i gol Scudetto, allo spagnolo geometrie e inserimenti che, a dire il vero, ultimamente sono un po’ mancati. Saranno entrambi titolari, come Ospina, Rrahmani, Mario Rui, Koulibaly, Lobotka e Insigne. Tra centrocampo e attacco ci sono ancora un paio di posti liberi con Anguissa e Zielinski e Politano e Lozano in ballottaggio per le ultime due maglie.

Buone notizie arrivano anche sul fronte Di Lorenzo. Il giocatore oggi è stato visitato per controllare l’avanzamento del recupero dopo la distorsione al ginocchio dello scorso 19 marzo. Nella Capitale i medici hanno apprezzato i miglioramenti e dato il via libera per il rientro in gruppo che non arriverà subito, e quindi con la Roma il terzino non ci sarà, ma il rientro in campo dovrebbe arrivare con l’Empoli. Al suo posto solito ballottaggio tra Zanoli e Malcuit con il giovane favorito al momento.