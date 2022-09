Sassuolo, infortuni uno dietro l'altro e l'attacco è a pezzi

Si complica giorno dopo giorno la stagione del Sassuolo che ha iniziato in linea con i propri obiettivi, cinque punti nelle prime giornate e l'ottimo pareggio con prestazioni di livello molto alto con il Milan, ma deve fare i conti con la sfortuna. Domenica nel lunch match con la Cremonese Dionisi infatti dovrà rivoluzioare l'attacco dopo i tanti infortuni.

Infortuni Sassuolo: stop lunghi per Berardi e Defrel

Mancherà per esempio il leader tecnico e non solo della squadra: Domenico Berardi. Il mancino della Nazionale è stato vittima di un problema al ginocchio che aveva fatto temere uno stop lunghissimo. Per fortuna gli esami del caso hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l'ambiente, i tempi di recupero si sono assestati su circa 30 giorni. Non poco comunque visto il calendario congestionato di questa stagione con il Mondiale d'Inverno.

Assenza pesantissima quella del capitano che si unisce ad altre due sempre nel settore offensivo. Contro il Milan si è fermato Defrel, altro attacante, che ha subito la frattura del metatarso, per lui 2022 già finito e il rientro è previsto a gennaio. Piove sul bagnato quindi se si pensa che per tutta l'estate è mancato un altro dei gioielli di Dionisi, Traorè che l'anno scorso aveva chiusto il campionato in crescendo finendo anche nel mirino delle big. Per lui lo stop sarà lungo ancora un mese.

Sassuolo, attacco tutto nuovo con la Cremonese

Dionisi sta quindi cercando le soluzioni giuste per provare il colpo da tre punti in casa della Cremonese. Sicuro del posto da titolare è il centravanti Pinamonti, acquistato per sostituire Scamacca, a suoi fianchi il nuovo acquisto Laurienté potrebbe essere gettato subito nella mischia, altrimenti toccherà al giovane Alvarez. Dall'altra parte spazio invece a Kyriakopoulos che avanzerà il suo ragggio d'azione, dopo gli infortuni alternative non ce ne sono più.