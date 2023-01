Sassuolo, ancora infortuni: lunghi stop per Pinamonti e Consigli

Il Sassuolo è in un momento critico della sua stagione. La squadra di Donisi è in piena crisi di risultati e deve far fronte anche al problema infortuni che fin dal primo giorno della stagione ha dato parecchi problemi a Dionisi. La squadra emiliana ha perso le prime due gare del 2023 con Sampdoria e Fiorentina allungando a tre la striscia di sconfitte consecutive e a sei quella delle sfide senza successi con cinque ko e il solo pareggio con la Roma a portare punti ai neroverdi che non si prendono l'intera posta ormai dal 24 ottobre 2022 (2-0 con il Verona).

Sassuolo, due infortuni pesanti: i tempi di recupero di Pinamonti e Consigli

La crisi ha fatto peggiorare anche la situazione in classifica del Sassuolo che adesso è sedicesimo in Serie A con 16 punti, a più uno sullo Spezia e più sette su Verona e Sampdoria e quindi dalla zona retreocessione.

A complicare il cammino degli emiliani per tutta la stagone sono stati gli infortuni. Due gioelli del calibro di Traorè e Berardi sono stati a lungo ai box, il primo ha saltato tutta la parte iniziale dell'anno, il secondo è rimasto fuori dai giochi già per otto partite tra il 4 settembre e il 5 novembre. Le cose non sono migliorate negli ultimi tempi, anzi è di oggi la notizia di un nuovo doppio e pesante stop: il portiere Consigli e l'attaccante Pinamonti saranno out per il prossimo mese a causa di un problema al ginocchio e di uno alla coscia.

Due pedine fondamentali per Dionisi che salteranno almeno sei partite con Lazio, Monza, Milan, Atalanta, Udinese e Napoli. L'infermeria accoglie così altre due pedine dopo Muldur e Maxime Lopez, altri giocatori fondamentali nello scacchiere di Dionisi che il tecnico però non potrà utilizzare per uscire dalla crisi.