Inter, infortunio per Acerbi: condizioni e tempi di recupero

Si avvicina l'inizio ufficiale della stagione, previsto, per l'Inter, per sabato 19 agosto, quando Lautaro e compagni ospiteranno a San Siro il Monza nella gara valevole per la prima giornata del campionato di serie A. Prima, però, i nerazzurri scenderanno in campo per le ultime due amichevoli estive: quella contro il Salisburgo, in programma mercoledì 9 alla Red Bull Arena, è quella con il Klubi Sportiv Egnatia, in programma domenica 13 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Due impegni nei quali il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi perni difensivi: Francesco Acerbi. Il giocatore, infatti, è alle prese con un problema muscolare.

Condizioni e tempi di recupero

Acerbi, nella mattinata di oggi, lunedì 7 agosto, si è sottoposto all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano agli esami strumentali del caso, i quali hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Il difensore sarà quindi costretto a saltare sia l'amichevole contro il Salisburgo che quella con il Klubi Sportiv Egnatia. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma, salvo imprevisti, Acerbi dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la prima giornata del campionato di serie A. Nel frattempo, in sua assenza, il posto al centro della difesa negli ultimi test estivi sarà occupato da Stefan De Vrij.