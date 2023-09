Infortunio Alex Sandro, condizioni e tempi di recupero

La Juventus di Massimiliano Allegri, in queste ore, sta preparando la sfida contro il Sassuolo, in programma sabato 23 settembre alle 18 al Mapei Stadium e valevole per la quinta giornata del campionato di serie A. Una gara in cui i bianconeri dovranno fare a meno di Alex Sandro: il difensore brasiliano, che si era fermato nel corso della seduta di allenamento di ieri, ha infatti riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

I tempi di recupero

I tempi di recupero, in casi come questi, si aggirano solitamente attorno ai 30/40 giorni: ciò significa che il rientro in campo di Alex Sandro, verosimilmente, non potrà avvenire prima della fine di ottobre. Il giocatore, che ha già iniziato l'iter riabilitativo, ripeterà comunque gli esami strumentali tra una quindicina di giorni per definire con maggior precisione il periodo di tempo in cui dovrà rimanere ai box. In sua assenza, contro il Sassuolo, ci sarà Gatti a completare il reparto difensivo bianconero con Bremer e Danilo. Non destano invece preoccupazione le condizioni di Adrien Rabiot, che era stato costretto ad abbandonare in anticipo la seduta mattutina di ieri a causa di un duro colpo: il francese sarà regolarmente a disposizione per il match con i neroverdi.