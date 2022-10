Infortunio Anguissa, sospiro di sollievo per il Napoli

Zambo Anguissa è uno dei pilastri del super Napoli di Luciano Spalletti primo in campionato e già qualificato agli ottavi di Champions League. Nella mediana azzurra il giocatore del Camerun è l'equilibratore della squadra, l'uomo fisico che deve aiutare Lobotka in costruzione senza disdegnare gli inserimenti, non è un caso che abbia già messo a segno tre gol e cinque assist in tutte le competizioni.

Infortunio Anguissa, quando rientra il giocatore del Napoli

Con tredici gare all'attivo, tutte a parte due da titolare e senza mai essere sostituito, Anguissa è quindi uno dei giocatori più importanti per Spalletti, ed è per questo che quando si è fermato contro l'Ajax in tanti hanno trattenuto il respiro. Oggi il centrocampista è stato sottoposto agli esami del calco e la diagnosi è stata positiva: solo elongazione e niente problemi muscolari più gravi.

Così Anguissa salterà il prossimo match con il Bologna di domenica prossima alle 18, ma potrebbe farcela per la supersfida di domenica 23 ottobre contro la Roma all'Olimpico.

Chi giocherà al posto di Anguissa?

Il sostituo designato di Anguissa nel Napoli è Ndombele, arrivato alla fine dell'estate dal Tottenham. Il francese ha fisico e qualità per questo non dovrebbe far rimpiangere troppo il titolare, come successo ad esempio nel secondo del match di Champions League di mercoledì. Il Napoli ha dimostrato di avere una rosa di altissimo livello anche quando deve pescare tra le presunte riserve e Ndombele non fa eccezione.

Più difficile invece che possa giocare Demme, oppure che Spalletti decida di cambiare modulo passando al 4-2-3-1. Il Napoli con la linea a tre in mediana ha trovato grande equilibrio e soprattuto dopo nove vittorie di fila sembra impossibile che il tecnico possa stravolgere una formazione che sembra essere praticamente perfetta.