Infortunio Arnautovic, condizioni e tempi di recupero

Ancora uno stop per Marko Arnautovic. L'attaccante del Bologna, che era appena tornato a disposizione dopo uno stop di oltre un mese, ha infatti accusato un nuovo problema fisico. Gli esami a cui si è sottoposto l'austriaco, assente per squalifica nella sfida contro la Sampdoria a causa del giallo rimediato nella gara con il Monza, hanno "evidenziato una lesione di primo grado dell'otturatore esterno dell'anca destra", come comunicato dal club emiliano in una nota ufficiale. Una brutta notizia per Thiago Motta, che sarà nuovamente costretto a fare a meno del suo uomo migliore.

I tempi di recupero

L'infortunio accusato da Arnautovic lo costringerà ad almeno due settimane di stop. Questo significa che l'attaccante salterà sicuramente la sfida interna contro l'Inter, in programma il 26 febbraio, e l'impegno esterno sul campo del Torino, in calendario il 6 marzo. Arnautovic, se non sorgeranno ulteriori intoppi, cercherà di rimettersi a disposizione per la gara con la Lazio dell'11 marzo. In sua assenza il tecnico Thiago Motta potrebbe nuovamente affidarsi in attacco a Barrow, ma non è da escludere neanche l'impiego di Zirkzee, sulla via del rientro, o quello da falso nueve di Ferguson.

Il Bologna, malgrado l'assenza di Arnautovic, sta attraversando un buon momento di forma, con tre vittorie nelle ultime quattro gare e tre successi esterni consecutivi. Un rendimento che, in attesa della partita del Torino, impegnato contro la Cremonese nel posticipo della 23esima giornata di serie A, ha permesso ai rossoblù di portarsi al settimo posto della classifica a pari merito con la Juventus, penalizzata, come noto, di 15 punti per il caso plusvalenze.