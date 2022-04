Infortunio Arthur: condizioni e tempi di recupero

Nuovo infortunio in casa Juventus. A fermarsi, stavolta, è il brasiliano Arthur, che, come comunicato dal club bianconero con una nota ufficiale, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra. Gli accertamenti radiologici hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso, con le condizioni del giocatore che verranno valutate di giorno in giorno. Una brutta notizia per il tecnico Massimiliano Allegri, già alle prese a centrocampo con gli infortuni di McKennie e Locatelli. Per il prossimo match contro il Bologna, in programma sabato 16 aprile alle 18.30 all'Allianz Stadium, l'allenatore, nella zona nevralgica del campo, avrà quindi a disposizione solamente Zakaria e Rabiot, oltre al giovane Miretti.

La presenza di Arthur è inoltre a forte rischio anche per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in calendario mercoledì 20 aprile. Una situazione che costringerà Allegri a scelte obbligate in mezzo al campo, dove non è escluso che, come già avvenuto in qualche circostanza in passato, possa trovare spazio Danilo. Il brasiliano fa infatti della duttilità tattica una delle sue maggiori qualità e, all'occorrenza, ha dimostrato di potersi rendere utile anche schierato davanti alla difesa. Una soluzione che il tecnico potrebbe riproporre per non spremere troppo Zakaria e Rabiot in vista del rush finale di stagione.