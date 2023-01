Inter, infortuni per Barella e Calhanoglu: le condizioni

Il pareggio subito in rimonta a Monza, all'Inter, non ha lasciato in eredità soltanto il rammarico per una vittoria sfuggita nel finale. Sì, perché nel match dell'U-Power Stadium i nerazzurri hanno dovuto fare i conti anche con i problemi fisici accusati da Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, che sono andati ad aggiungersi a Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku nella lista degli indisponibili. I due centrocampisti, nelle scorse ore, si sono sottoposti agli esami del caso per capire l'entità dei rispettivi problemi.

Le condizioni di Calhanoglu e Barella

Calhanoglu, impiegato da regista dal tecnico Simone Inzaghi in assenza di Brozovic, ha riportato un risentimento muscolare all'ileopsoas. Stesso problema, ma all'adduttore, per Barella. I due giocatori, oltre a quella con il Parma, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, rischiano di saltare quindi anche il match di campionato contro il Verona, in programma a San Siro sabato 14 gennaio. Sia il turco che l'azzurro, tuttavia, dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la gara di Supercoppa Italiana con il Milan, che si disputerà a Riad mercoledì 18.

In caso di indisponibilità di Calhanoglu e Barella, con il Verona potrebbe esserci spazio per Gagliardini e Asllani, che andrebbero a comporre un centrocampo quasi inedito con Mkhitaryan. In attacco, invece, probabile spazio per il tandem formato da Lautaro Martinez e Dzeko: Lukaku, infatti, difficilmente sarà pronto per scendere in campo dal primo minuto, con il belga che mira a ritrovare una condizione accettabile per il match di Supercoppa.