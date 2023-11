Infortunio Bastoni, condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per l'Italia di Luciano Spalletti e l'Inter di Simone Inzaghi. Durante l'allenamento odierno di Coverciano in Nazionale, Alessandro Bastoni si è infatti fermato anzitempo a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore, nel corso della giornata di domani, si sottoporrà agli accertamenti strumentali del caso per capire con maggior esattezza l'entità del problema. A far preoccupare lo staff azzurro la zona interessata dal problema: il polpaccio, muscolo particolarmente delicato.

Bastoni sarà sicuramente costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida contro la Macedonia del Nord, in programma venerdì 17 all'Olimpico di Roma e valevole per la penultima giornata del girone di qualificazione ad Euro 2024. Al suo posto, al fianco di Acerbi nel cuore della difesa a quattro dell'Italia, ci sarà verosimilmente spazio per uno tra Gatti (favorito) e Buongiorno. Incerta la sua presenza anche per il successivo (e decisivo) impegno con l'Ucraina, mentre rimane in attesa l'Inter, che, al rientro in campo dopo la sosta, affronterà la Juventus in un big match già importantissimo in chiave scudetto.