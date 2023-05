Infortunio Bennacer, condizioni e tempi di recupero

Una serata nera, quella vissuta ieri, mercoledì 10 maggio, dal Milan. I rossoneri, nell'andata della semifinale di Champions League, sono stati superati per 2-0 dall'Inter, che si è imposta grazie alle reti in apertura di gara di Dzeko e Mkhitaryan. Un ko che mette in salita la strada verso la finalissima per gli uomini di Stefano Pioli, chiamati all'impresa nella sfida di ritorno, in programma martedì prossimo, per ribaltare le sorti dell'incontro. Ma le brutte notizie, per i rossoneri, non sono finite qui: Ismael Bennacer, nel corso del primo tempo della gara con i nerazzurri, è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio destro.

Il centrocampista, nella mattinata odierna, si è sottoposto agli esami del caso, il cui esito non è stato quello sperato dal club: all'algerino, infatti, è stata riscontrata una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale del ginocchio. Questo significa che per Bennacer, utilizzato nelle ultime settimane da Pioli nella posizione di trequartista, la stagione è già finita, con i tempi di recupero stimati tra i tre e i quattro mesi. Il tecnico rossonero, nei prossimi impegni, compresa la semifinale di ritorno contro l'Inter, sarà quindi chiamato a trovare nuove soluzioni per sopperire all'assenza dell'ex Empoli. Probabile che il ruolo di trequartista possa nuovamente essere occupato da Diaz, con Saelemaekers e Diaz sulla corsia destra.