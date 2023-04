Sassuolo, infortunio Berardi: Juventus a rischio

Domenica alle 18 il Sassuolo sfida la Juventus per tornare alla vittoria dopo il ko all'ultimo respiro contro il Verona. I neroverdi sono in un buon momento, prima della sconfitta del Bentegodi avevano messo a segno quattro vittorie e un pareggio. Dionisi però potrebbe dove rinunciare a Domenico Berardi, stella e trascinatore della sua squadra, di nuovo alle prese con un infortunio.

Infortunio Berardi, a rischio per Sassuolo-Juventus

L'attaccante ha infatti sentito un riacutizzarsi del problemi all'adduttore che lo aveva costretto ad uscire anzitempo proprio nell'ultima gara di campionato. Il mancino si è fermato e sono poche le possibilità di vederlo in campo contro il bianconeri. Continua così la stagione travagliata di Domenico Berardi che già tra settembre e ottobre era stato vittima di uno stop di otto partite, in cui gli emiliani avevano subito ben cinque sconfitte.

Dionisi sarà quindi costretto a cambiare un tridente che nelle ultime settimane è stato tra i migliori in Serie A grazie alle prodezze di Luarentiè e del ritrovato Pinamonti, entrambi sicuri titolari contro la Juve. Al posto di Berardi sono diverse le soluzioni a disposizione del tecnico del Sassuolo, probabile che il posto dell'azzurro venga preso di Bajrami, arrivato a gennaio dall'Empoli, più indietro nella corsa alla maglia da titolare sono Defrel e Alvarez.

Qualche dubbio nella formazione del Sassulo c'è anche negli altri reparti. In difesa Erlic si gioca il posto con Tressoldi, in mediana Maxime Lopez sembra essere in leggero vantaggio su Pedro Obiang, mentre a destra potrebbe tornare Toljan al posto di Zortea.