Sassuolo, sospiro di sollievo per Berardi

Il Sassuolo tira un lungo sospiro di sollievo dopo gli esami sostenuti da Domenico Berardi, colpito da un nuovo infortunio nella sfida contro l'Atalanta, quella del ritorno in campo dopo oltre un mese in cui ha saltato ben cinque partite.

Berardi e il nuovo infortunio, recupero lampo per Sassuolo-Verona?

La gara di Berardi dura solamente ventitre minuti, poi un muscolo che tira, il capitano che si ferma e un viso segnato da dolore che non suggerisce nulla di buono. L'attesa è stata lunga da quel momento, ma oggi è arrivato il comunicato del Sassuolo che spazza via le nubi e fa tornare il sorriso a Berardi, a Dionisi e a tutti i tifosi emiliani: "Le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati".

Nessuna lesione muscolare significa nessun problema grave, probabilmente Domenico Berardi contro l'Atalanta è riuscito a fermarsi in tempo evitando danni al muscolo interessato. Così il giocatore è pronto a tornare in campo, forse già contro il Verona, sfida che si giocherà lunedì sera. La scelta spetterà al giocatore, allo staff medico e all'allenatore che nel frattempo però affila le altri armi a sua disposizione: Laurentié è di nuovo disponibile e anche Traoré, dopo un lungo infortunio, è tornato.

Insomma le alternative non mancano visto che contro la Dea ha fatto bene anche il giovanissimo D'Amico, autore di un assist. Berardi è fondamentale per il Sassuolo, ma nessuno a questo punto vuole più rischiare, con il Verona ci sarà solo se potrà giocare senza nessun rischio ricaduta.