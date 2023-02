Infortunio Berardi, condizioni e tempi di recupero

Nuovo infortunio per Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo, nel corso della gara contro l'Udinese di domenica scorsa, poi terminata sul punteggio di 2-2 (per i bianconeri reti di Udogie e Bijol, emiliani in gol con Henrique e l'autorete di Perez), è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena dodici minuti a causa di un problema muscolare. Il giocatore, in queste ore, si è sottoposto agli esami del caso, i quali, come comunicato in una nota ufficiale dal club neroverde, hanno evidenziato una "sofferenza cicatriziale a livello dell'adduttore sinistro escludendo lesioni acute". Le condizioni di Berardi, autore fin qui di cinque reti in stagione (quattro in campionato ed una in Coppa Italia) verranno valutate quotidiamente.

I tempi di recupero

Il comunicato esclude quindi problemi di una certa gravità per l'attaccante, anche se non è escluso che sia presente una lesione di lieve entità. Berardi, in ogni caso, starà fuori al massimo per due o tre settimane, in base a come proseguirà il lavoro quotidiano di recupero. Il giocatore sarà sicuramente costretto a saltare la partita interna contro il Napoli, in programma venerdì 17 febbraio al Mapei Stadium, ma proverà a rimettersi a disposizione per l'impegno successivo, quello del 25 sul campo del Lecce. Con la sua assenza probabile che ci sia spazio dal primo minuto per Bajrami, prelevato nella sessione invernale di calciomercato dall'Empoli, formazione nella quale militava dall'estate 2019. Insieme a lui, nel tridente offensivo che Dionisi impiegherà nella sfida contro il Napoli, ci sarà sicuramente spazio per Laurienté, con l'altra maglia contesa da Defrel, al momento in leggero vantaggio, e Pinamonti.