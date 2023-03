Milan, infortunio per Brahim Diaz: le condizioni dello spagnolo

A caccia del pokerissimo. Il Milan, dopo quelle con Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, cerca un'altra vittoria nella gara contro la Fiorentina, in programma sabato 4 marzo alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Un match in cui i rossoneri, al momento al secondo posto della classifica a pari merito con l'Inter con i loro 47 punti, dovranno fare a meno di Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, come annunciato dal tecnico Stefano Pioli alla vigilia della sfida in conferenza stampa, è infatti alle prese con una distorsione al ginocchio che lo terrà fuori dall'elenco dei convocati. Una brutta notizia per l'allenatore del Diavolo, che era pronto ad affidare all'ex Real Madrid una maglia da titolare.

Le condizioni di Brahimi Diaz

Al momento non si conosce con esattezza l'entità del problema accusato da Diaz, ma, come dichiarato da Pioli, non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente serio. Il giocatore, salvo complicazioni, dovrebbe così tornare regolarmente a disposizione per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, che si disputerà mercoledì 8 marzo a Londra. Una pedina fondamentale per i rossoneri, alla ricerca del passaggio del turno dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata.

Contro la Fiorentina, con l'assenza di Diaz, ci sarà spazio per De Ketelaere, che avrà quindi una nuova chance dal primo minuto. Il belga, fin qui oggetto anonimo, è ancora alla ricerca del suo primo gol con la maglia del Milan e tenterà di sfruttare l'occasione per riguadagnare terreno nelle gerarchie di Pioli. Nella formazione iniziale ci sarà spazio anche per Ante Rebic, il quale sostituirà Rafael Leao, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il cartellino giallo ricevuto contro l'Atalanta.