Juventus, quante (e quali) partite salterà Bremer

Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Bremer nella mattinata odierna, lunedì 17 ottobre, in seguito al problema muscolare accusato sabato scorso nel corso della ripresa del derby con il Torino, poi vinto dalla sua Juventus per 1-0 grazie alla rete di Vlahovic. Uno stop che non ci voleva in casa bianconera, con la formazione di Massimiliano Allegri ancora alla ricerca della propria identità dopo una prima parte di stagione da incubo (già dieci i punti di distacco dalla vetta della classifica dopo appena dieci giornate di campionato e qualificazione agli ottavi di Champions League ormai compromessa).

Quali partite salterà Bremer

I tempi di recupero di Bremer sono stimati attorno ai venti giorni. Ciò significa che il difensore sarà sicuramente out per la partita contro l'Empoli in programma il prossimo venerdì ed anche per i successivi impegni contro Benfica (25 ottobre), Lecce (29 ottobre) e Paris Saint-Germain (2 novembre). Se il recupero dovesse procedere senza intoppi, il brasiliano potrebbe tornare a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per il big match di campionato contro l'Inter, in calendario il 6 novembre, altrimenti il semaforo verde potrebbe arrivare per la sfida del Bentegodi con il Verona del 10 novembre, penultimo impegno del 2022 bianconero prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

Questo, nel dettaglio, l'elenco delle partite in cui Bremer dovrebbe rimanere ai box: