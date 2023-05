Infortunio Bremer, condizioni e tempi di recupero

Vuole la finale di Europa League, la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo aver avuto la meglio sui portoghesi dello Sporting Lisbona nei quarti, affronteranno in semifinale il Siviglia, squadra ormai vera e propria specialista della competizione e capace di eliminare, nel turno precedente, il quotato Manchester United. Per la gara di andata, in programma giovedì 11 maggio alle 21 all'Allianz Stadium, la Vecchia Signora dovrà tuttavia fare i conti con una pesante assenza: quella di Gleison Bremer.

Le condizioni di Bremer

Il difensore, come annunciato da Allegri nella conferenza stampa alla vigilia del match, ha accusato un problema muscolare e non sarà quindi convocato per il primo round del doppio confronto con gli spagnoli. Il brasiliano, nello specifico, avverte un leggero fastidio alla coscia che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Le sue condizioni saranno valutate meglio nel corso dei prossimo giorni ma non sembrano preoccupare particolarmente lo staff bianconero. L'ex giocatore del Torino potrebbe rimanere precauzionalmente a riposoo anche domenica in occasione della partita di campionato contro la Cremonese, ma tutto lascia presupporre che possa essere regolarmente a disposizione per la sfida di ritorno della semifinale di Europa League. Nel frattempo il suo posto, nella gara dello Stadium contro il Siviglia, potrebbe essere preso da Bonucci, che potrebbe completare così il reparto con Danilo ed uno tra Gatti e Alex Sandro.