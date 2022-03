Inter, infortuni per Brozovic e De Vrij: le condizioni

Si accende l'allarme in casa Inter. All'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League, con i nerazzurri fatti fuori dal Liverpool nonostante il blitz ad Anfield per 0-1 nella gara di ritorno, che non è però bastato a ribaltare lo 0-2 dell'andata, si aggiunge infatti la preoccupazione relativa alle condizioni di Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic. I due giocatori, nel corso della sfida contro i Reds, hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di alcuni problemi fisici, che fanno stare in pensiero Simone Inzaghi in vista della partita di campionato di domenica prossima sul campo del Torino. Sia l'olandese che il croato sono infatti due pedine essenziali nello scacchiere del tecnico, che spera di poterli avere regolarmente a disposizione per il match contro i granata.

Inter, le condizioni di Brozovic e De Vrij

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato De Vrij, il quale è stato sostituito da D'Ambrosio nell'intervallo a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro. Brozovic ha invece dato forfait nel corso della ripresa lasciando il posto a Gagliardini: anche il centrocampista ha dovuto fare i conti con un affaticamento al polpaccio, destro nel suo caso. Le condizioni di entrambi i giocatori verranno valutate con attenzione nelle prossime ore, con Simone Inzaghi che spera di avere buone notizie dall'infermeria. Soprattutto un eventuale stop di Brozovic peserebbe notevolmente sulla formazione nerazzurra, con il croato fulcro della manovra interista. L'assenza di De Vrij, invece, potrebbe essere sopperita con l'inserimento di uno tra D'Ambrosio e Ranocchia.