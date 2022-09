Infortunio Brozovic: condizioni e tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa nerazzurra. L'Inter, reduce da un inizio di stagione tutt'altro che brillante (in sette gare di campionato sono arrivate già tre sconfitte), rischia infatti di dover fare a lungo a meno di Marcelo Brozovic. Il centrocampista, durante la partita giocata dalla sua Croazia in casa dell'Austria, poi vinta dagli uomini di Dalic per 3-1, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore agli esami del caso per valutare con precisione l'entità dell'infortunio, ma il rischio è che debba stare fuori per diverso tempo, come dichiarato dal commissario tecnico croato: "Credo che starà fermo per tre o quattro settimane".

Brozovic, i tempi di recupero

Secondo le prime indiscrezioni che filtrano dal ritiro della Croazia, per Brozovic non è escluso uno stiramento ai flessori. In questo caso il centrocampista, che nella giornata di martedì farà ritorno a Milano, rischia di dover restare ai box fino a fine ottobre. Il giocatore sarà sicuramente out per il match contro la Roma, per il quale è stato fermato dal giudice sportivo, e potrebbe saltare anche i match di Champions League contro il Barcellona, oltre alle partite di campionato contro Sassuolo e Salernitana. Se la diagnosi di stiramento venisse confermata, Brozovic potrebbe tornare a dispozione non prima di Fiorentina-Inter, in programma allo stadio Franchi il prossimo 22 ottobre.

Nel frattempo, in sua assenza, Simone Inzaghi è pronto ad affidare le chiavi del centrocampo nerazzurro a Kristjan Asllani, fin qui impiegato pochissimo dal tecnico nonostante le buone indicazioni arrivate negli impegni prestagionali.