Infortunio Buongiorno, lungo stop: quando rientra

La difesa del Torino non ha pace, dopo Schuurs out per tutta la stagione, il lungo stop di Djidji, tornato solo da poche settimane, e quello di Zima, adesso va ko anche il leader del reparto e della squadra Buongiorno. Il centrale di Juric, è alle prese con un problema alla spalla, oggi gli esami del caso hanno scongiurato il rischio operazione, e uno stop di tre mesi, ma anche con la terapia conservativa l'azzurro dovrà rimanere fuori per almeno un mese.

Quanto rientra Buongiorno dall'infortunio

Dando un'occhiata al calendario Buongiorno salterà sicuramente il prossimo match con la Salernitana, ultima della classe, e quello del 10 del mese con il Sassuolo, altra squadra di bassa classifica. Impossibile recuperare anche per il match con il Lecce del 16 febbraio e molto difficile essere in campo con la Lazio il 22. Possibile che Juric possa di nuovo contare su di lui il 26 febbraio con la Roma oppure con il 2 marzo con la Fiorentina.

Nel frattempo Cairo è corso ai ripari ed ha piazzato il colpo tanto atteso in difesa. Il nuovo centrale di Juric sarà Lovato che lascia la Salernitana per approdare sotto la Mole confermando la sua volontà di vestirsi di granata nonostante l'ultimo assalto dell'Udinese. Per ora sarà lui il sostituto di Buongiorno poi i due potranno anche giocare insieme in una retroguardia che fino a fine campionato avrà comunque la coperta corta.