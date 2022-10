Infortunio Calabria: i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Milan. Davide Calabria, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel primo tempo della sfida del Castellani contro l'Empoli, poi vinta dai rossoneri per 3-1, ha riportato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il capitano del Diavolo nelle scorse ore. Un duro colpo per il tecnico Stefano Pioli, che, in quella zona di campo, deve fare i conti anche con l'assenza di Alessandro Florenzi, finito nelle scorse settimane sotto i ferri per un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra.

I tempi di recupero

Per Calabria i tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi. Questo significa che il 2022 del terzino destro si è già concluso, con il giocatore che potrà tornare agli ordini di Stefano Pioli soltanto nel 2023, al rientro in campo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. Con le contemporanee assenze di Calabria e Florenzi, Pioli sarà verosimilmente costretto ad adattare sulla corsia di destra Kalulu, che, fin qui, ha prevalentemente giocato da centrale al fianco di Tomori. L'alternativa è l'inserimento in pianta stabile nella formazione iniziale di Sergino Dest, arrivato in estate in prestito annuale dal Barcellona.

Ai box anche Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers, anch'essi costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante il match di Empoli. Al danese è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro e le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff rossonero tra circa una settimana, mentre il belga ha riportato una lesione parziale del legamento collaterale mediale e, per il momento, seguirà un trattamento conservativo.