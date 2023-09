Infortunio Calhanoglu, condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, in occasione della gara contro la Real Sociedad, in programma mercoledì 20 settembre alle 21 a San Sebastian e valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024, dovrà infatti fare a meno di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, durante l'allenamento di rifinitura, ha accusato un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra e non partirà alla volta della Spagna. Il suo posto nello scacchiere nerazzurro verrà preso da Mkhitaryan, che si sposterà in cabina di regia. Ad agire da mezzala, insieme a Barella, toccherà quindi a Frattesi.

Le condizioni di Calhanoglu, al momento, non destano particolari preoccupazioni, anche se una valutazione più attenta verrà effettuata soltanto nelle prossime ore. Se il giocatore dovesse dare garanzie, potrebbe tornare a disposizione già per la trasferta di domenica sul campo dell'Empoli, altrimenti il rientro potrebbe slittare alla successiva gara contro il Sassuolo. Contro la Real Sociedad out anche Juan Cuadrado, alle prese con una tendinite al ginocchio. Il colombiano, in questi giorni, si sta allenando a parte e Inzaghi ha deciso di non rischiarlo.