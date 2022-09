Infortunio Calhanoglu: condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 2-0 sul campo del Viktoria Plzen nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sono costretti a fare i conti con l'infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, come comunicato dal club in una nota ufficiale, ha infatti riportato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. La diagnosi, arrivata al termine degli esami strumentali sostenuti dal giocatore all'Istituto Humanitas di Rozzano, non farà certamente piacere al tecnico Simone Inzaghi, che sull'ex rossonero ha riposto sempre grande fiducia.

Per Calhanoglu, adesso, si prospetta uno stop di circa venti giorni, con il centrocampista che sarà quindi sicuramente out per la gara di campionato di domenica prossima che vedrà l'Inter impegnata alla Dacia Arena contro l'Udinese di Andrea Sottil. Il turco proverà a rimettersi a disposizione per il primo impegno dopo la sosta per le Nazionali, quello in programma il primo ottobre contro la Roma. Per quella data, tuttavia, non è detto che il giocatore possa essere pienamente recuperato.

Lo stop di Calhanoglu mette in rampa di lancia Mkhitaryan, già impiegato con maggior continuità da Inzaghi nelle ultime uscite. L'armeno, che ha saltato le prime gare stagionali a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra, è, nella testa del tecnico, il sostituto ideale del turco.