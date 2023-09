Monza, tegola Caprari: grave infortunio e stagione a rischio

Non un momento particolarmente felice per il Monza. I brianzoli, nelle prime cinque giornate di campionato, hanno infatti raccolto solamente cinque punti rimanendo così vicini alle zone basse della classifica. A ciò si aggiunge l'infortunio riportato da Gianluca Vaprari, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della sfida contro il Lecce dello scorso 17 settembre, terminata sul punteggio di 1-1. Un problema apparso fin da subito serio, come purtroppo confermato dagli esami a cui si è sottoposto il giocatore.

Caprari, come comunicato dal Monza con una nota officiale, dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio destro a causa di una lesione al legamento crociato anteriore. L'operazione verrà effettuata a Barcellona alla clinica del professor Ramon Cugat. La prognosi, in casi come questi, è di almeno sei mesi, con Caprari che rimarrà sicuramente ai box per tutto il girone di andata con un ritorno in campo non prima di primavera. Il rischio, tuttavia, è che per Caprari la stagione possa essere già terminata, con il tecnico Raffaele Pallaldino costretto a trovare nuove soluzioni. Contro la Lazio, in sua assenza, è toccato a Dany Mota affiancare Colpani sulla linea della trequarti a sostegno della punta centrale Colombo.