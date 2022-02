Infortunio Chiellini: i tempi di recupero

Si ferma ancora Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al 75' della partita contro il Verona, vinta dai bianconeri per 2-0, ha riportato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore nella giornata odierna al J Medical. Uno stop che costringerà l'azzurro a saltare alcuni importanti appuntamenti in calendario per la Vecchia Signora.

Juventus, quando rientra Chiellini

Chiellini salterà con ogni probabilità tutte le gare previste nel mese di febbraio, a partire da quella in programma giovedì 10 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il difensore salterà poi la sfida di campionato contro l'Atalanta, in calendario domenica 12 e vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, ed i match contro Torino (venerdì 18), Villareal (martedì 22, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League) ed Empoli (domenica 27).

Il giocatore proverà a rimettersi a disposizione per la gara contro lo Spezia di inizio marzo e, soprattutto, per il ritorno degli ottavi di Champions, in programma il 16 marzo. Sfide durante le quali Chiellini, se sarà regolarmente a disposizione, tenterà di recuperare la miglior condizione fisica in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, che vedranno l'Italia affrontare in semifinale la Macedonia del Nord il 24 marzo prima dell'eventuale finale, prevista per martedì 29, contro una tra Portogallo e Turchia.