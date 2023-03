Infortunio Chiesa, condizioni e tempi di recupero

C'è una nota stonata nell'importantissima vittoria per 1-0 ottenuta dalla Juventus a San Siro contro l'Inter: quella relativa alle condizioni di Federico Chiesa. Il giocatore, entrato nel corso della ripresa, è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'83' a causa di un problema fisico che ha subito messo in apprensione l'intero ambiente bianconero. L'esterno, reduce da un grave infortunio al ginocchio che lo ha messo ai box per quasi l'intero 2022, sta infatti facendo i conti in queste settimane con diversi fastidi che ne stanno rallentando il processo per ritrovare la miglior condizione.

Le condizioni

A svelare il problema accusato da Chiesa, dopo la partita con l'Inter, è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, il quale ha dichiarato che il giocatore, da un po' di tempo a questa parte, è alle prese con una fastidiosa tendinite. L'attaccante, nella giornata odierna, si è sottoposto agli esami del caso al J Medical, i quali, come comunicato in una nota ufficiale dal club, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni, adesso, saranno valutate di giorno in giorno, ma Chiesa dovrà alzare bandiera bianca per i primi impegni di qualificazione agli Europei 2024 della Nazionale di Roberto Mancini, ovvero quelli contro l'Inghilterra, in programma allo stadio Maradona giovedì 23 marzo, e quello in trasferta contro Malta, in calendario domenica 26.

Chiesa, adesso, si metterà al lavoro per smaltire quanto prima il fastidio e lo staff bianconero spera di riaverlo a disposizione per la prima partita dopo la sosta, quella contro il Verona che si disputerà il primo aprile all'Allianz Stadium, e, soprattutto, per l'andata della semifinale di Coppa Italia con l'Inter, in programma il 4 aprile.