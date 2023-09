Infortunio Chiesa, condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per la Nazionale italiana e per la Juventus. Federico Chiesa, nel corso della rifinitura in vista del match contro la Macedonia del Nord, valevole per le qualificazioni a Euro 2024, è stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio all'adduttore. La prima diagnosi, per il bianconero, è di risentimento muscolare, con il giocatore costretto ad abbandonare il ritiro azzurro e a saltare così anche la gara contro l'Ucraina, oltre a quella con i macedoni. Out anche Lorenzo Pellegrini, anch'egli alle prese con un problema muscolare.

I tempi di recupero

I tempi di recupero, in questo momento, sono ancora incerti. Chiesa, già nelle prossime ore, si sottoporrà ad esami più approfonditi per valutare con maggior precisione l'entità dell'infortunio. Chiaro che, ad oggi, la sua presenza in campo nella sfida contro la Lazio, in programma sabato 16 settembre, è in forte dubbio, anche perché, considerato il suo recente passato, nessuno vorrà rischiarlo in assenza di complete garanzie. In caso di forfait, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri potrebbe lanciare in attacco dal primo minuto Arkadiusz Milik in coppia con Dusan Vlahovic,.