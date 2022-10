Infortunio Correa: condizioni e tempi di recupero

C'è una nota stonata nella felice serata vissuta ieri, martedì 4 ottobre, dall'Inter. I nerazzurri, che hanno superato per 1-0 a San Siro il Barcellona di Xavi grazie ad una rete di Calhanoglu nel recupero del primo tempo mettendo così fine ad un lungo periodo negativo, devono infatti fare i conti con l'infortunio accusato da Joaquin Correa. Il giocatore, nel corso della ripresa del match con i blaugrana, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando posto ad Edin Dzeko a causa di un problema fisico e, nella giornata odierna, si è sottoposto agli esami del caso. "Esami clinici e strumentali per Joaquin Correa dopo la partita di ieri contro il Barcellona - si legge nella nota diffusa dal club -. Per l'attaccante nerazzurro risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".

I tempi di recupero

Ancora incerti i tempi di recupero dell'argentino, con Correa che, verosimilmente, sarà costretto ad alzare bandiera bianca per l'impegno di campionato sul campo del Sassuolo, in programma sabato 8 ottobre. Uno stop che non ci voleva per il tecnico Simone Inzaghi: l'Inter, al Mapei Stadium, dovrà infatti fare ancora a meno anche di Romelu Lukaku, il cui obiettivo è tornare a disposizione quanto meno per la panchina per la gara del Camp Nou con il Barcellona. Contro i neroverdi, dunque, la coppia d'attacco nerazzurra sarà praticamente obbligata, con Dzeko chiamato ad agire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, che non trova la via del gol dalla partita con la Cremonese dello scorso 30 agosto.