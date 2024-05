Juventus, infortunio per Danilo: i tempi di recupero

La gara contro la Roma, terminata sul punteggio di 1-1 (rete di Lukaku per i giallorossi e di Bremer per i bianconeri), ha lasciato in eredità notizie non certo positive alla Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri, terza in campionato e reduce da cinque partite senza vittorie, deve infatti fare i conti con lo stop di Danilo, che, in queste ore, si è sottoposto agli esami strumentali del caso per valutare l'entità dell'infortunio.

"Danilo, nel corso della gara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club bianconero -. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Danilo ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

I tempi di recupero

Il difensore brasiliano sarà sicuramente costretto ai box per la partita di domenica 12 maggio dell'Allianz Stadium contro la Salernitana e la sua presenza è in forte dubbio anche per la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, in programma mercoledì 15 maggio all'Olimpico di Roma. In caso di forfait, il tecnico Massmiliano Allegri sarà costretto a ridisegnare la linea difensiva dando spazio dal primo minuto ad uno tra Alex Sandro e Rugani.