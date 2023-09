Infortunio De Ketelaere, l'attacco dell'Atalanta è a pezzi

Sono ore d'ansia in casa Atalanta, a Zingonia oggi si è allenato a parte Charles De Ketealare. Il belga non ha svolto l'allenamento con i compagni a causa di un risentimento muscolare che lo mette a rischio per la sfida di domenica contro la Juventus, test di maturità per la Dea. L'attaccante domani sosterrà un provino per capire quante possibilità ci sono di vederlo in campo, oppure se Gasperini dovrà trovare una soluzione diversa per il suo settore offensivo.

Infortunio De Ketelaere, a rischio per Atalanta-Juventus

L'infortunio di De Ketelaere è un bel prolema per l'Atalanta che proprio non riesce ad avere fortuna con i suoi attaccanti in questa stagione. Contro i bianconeri infatti non ci saranno nemmeno Scamacca ed El Bilal Tourè, il primo out fino a dopo la sosta, il secondo invece dovrà aspettare fino al 2024 prima di tornare in campo. Senza di loro e forse anche De Ketelaere, Gasperini avrà a disposizione solo Murile e Lookman che a questo punto potrebbero partire titolare con Koopmeiners alle spalle.

L'alternativa è quella di iniziare la gara con il nigeriano come centravanti di movimento con due fantasisti a scelta tra Koopmeiners, Pasalic e Ederson ad accompagnarlo. Un tridente molto leggero che per fare male alla Juve dovrà comunque essere sostenuto da tutta la squadra. La speranza è quella comunque di riuscire ad avere De Ketealere.