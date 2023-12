Inter, infortuni per Dumfries e De Vrij: i tempi di recupero

La convincente affermazione sul campo del Napoli, con i nerazzurri capaci di espugnare per 0-3 il Maradona grazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram, è stata accompagnata da alcuni strascichi non certo positivi per la formazione di Simone Inzaghi. Nel corso della sfida, infatti, sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, entrambi alle prese con problemi muscolari. I due giocatori, nella giornata di oggi, martedì 5 dicembre, si sono sottoposti agli esami strumentali del caso, i quali hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra per il primo ed un risentimento ai flessori della coscia sinistra per il secondo.

I tempi di recupero

I tempi di recupero sia di De Vrij che di Dumfries, le cui condizioni saranno rivalutate la prossima settimana, ancora non sono ben definiti, ma dovrebbero aggirarsi attorno ai venti giorni. Entrambi, quindi, dovrebbero saltare i prossimi impegni contro Udinese, Real Sociedad, Lazio, Bologna e Lecce tornando a disposizione di Simone Inzaghi soltanto per la sfida con il Genoa, in programma il 29 dicembre.

L'infortunio di De Vrij sarà sopperito dal rientro di Alessandro Bastoni, che ha smaltito il problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. Il posto di Dumfries sulla corsia destra, nei prossimi impegni, sarà invece preso da uno tra Matteo Darmian e Juan Cuadrado.