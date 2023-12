Napoli, infortunio per Di Lorenzo: è emergenza difesa contro la Juventus

Una nuova tegola si abbatte sul Napoli in una settimana decisamente importante: quella che porta la big match con la Juventus in cui Mazzarri dovrà cercare risposte dopo il pesante ko con l'Inter. La via verso la porta inizia subito in salita, probabilmente non ci potrà essere Di Lorenzo che ha accusato un infortunio muscolare. Il Mattino di oggi ha rivelato che si tratta solo di una distrazione, ma il problema difficilmente sarà superato in tempo per a gara di venerdì sera.

Infortunio Di Lorenzo in vista di Napoli-Juventus

L'assenza del terzino destro non sarà la sola in difesa. Mazzarri dovrà infatti fare a meno anche dei due laterali sinistri Mario Rui e Oliveira. Il Napoli dovrà quindi attingere fino alla parte più profonda della sua rosa, a destra si scalda Zanoli, anche lui reduce da problemi fisici, a sinistra invece dovrebbe giocare Juan Jesus dopo che Natan ha faticato in quella posizione con il Real Madrid. Il brasiliano quindi dovrebbe schierarsi al centro della difesa anche se è in ballottaggio con Ostigard per fare coppia con Rrahmani.