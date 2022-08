Infortunio Di Maria: condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il fantasista Angel Di Maria, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa del secondo tempo della gara contro il Sassuolo, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 e terminata sul punteggio di 3-0 in favore dei bianconeri, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'argentino nella mattinata di oggi, martedì 16 agosto. Le condizioni fisiche del giocatore, come comunicato dal club, saranno rivalutate tra dieci giorni.

Di Maria, quando tornerà a disposizione

Di Maria, protagonista assoluto nel match con il Sassuolo, nel quale ha realizzato la rete che ha sbloccato il punteggio prima di fornire a Vlahovic l'assist per il definitivo 3-0, sarà quindi sicuramente out per la sfida con il Sassuolo, in programma lunedì 22 agosto, e, verosimilmente, per quella con la Roma, in calendario sabato 27 agosto. L'argentino, se il controllo a cui si sottoporrà tra dieci giorni avrà esito positivo, potrebbe tornare a disposizione per la partita contro lo Spezia, prevista per mercoledì 31 agosto.

Una brutta tegola per Massimiliano Allegri, già alle prese con l'infortunio di un altro dei pezzi da novanta arrivati durante il mercato estivo, ovvero Paul Pogba, il cui rientro in campo non è previsto prima dell'11 settembre, giorno in cui la Juventus affronterà la Salernitana. Di Maria, nei primi novanta minuti della nuova stagione, ha infatti subito dimostrato di essere un elemento fondamentale per i bianconeri, illuminando la manovra offensiva con la sua classe e la sua visione di gioco.