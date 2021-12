Infortunio Dybala: quando rientra la Joya

Momento complicato per la Juventus. I bianconeri, nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sono stati fermati per 1-1 al Penzo dal Venezia, mettendo così fine alla striscia di due vittorie consecutive e rallentando nella propria rincorsa verso la zona Champions. Ma le brutte notizie, per Massimiliano Allegri, non sono finite qui: Paulo Dybala, nelle battute iniziali di gara, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico, limitando ulteriormente il potenziale offensivo di una squadra che, in avanti, fa una fatica tremenda a trovare la via del gol.

Juventus, quando rientra Dybala

L'argentino, nella giornata odierna, lunedì 13 dicembre, si è recato al J Medical per sottoporsi ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio accusato alla coscia destra: gli esami hanno escluso lesioni muscolari, con le condizioni del giocatore che, come riportato dal club in un comunicato, "verranno monitorate giorno per giorno". La sensazione, tuttavia, è che l'attaccante non sarà disponibile per il match di Bologna, in programma il prossimo sabato, e che, salvo un recupero repentino, non verrà rischiato neanche per la successiva partita interna contro il Cagliari, in calendario martedì 21 dicembre.

Per gli ultimi due impegni del 2021, quindi, Allegri dovrà scegliere se dare fiducia a Kean affiancando l'ex Psg ad Alvaro Morata oppure lanciare la carta Kaio Jorge, con il giovane brasiliano, arrivato in estate dal Santos, che ha fin qui giocato soltanto alcuni spezzoni di gara. Il tutto in attesa del mercato, dove i bianconeri potrebbero muoversi non soltanto a centrocampo, ma anche in attacco, dove i nomi caldi sono quelli di Mauro Icardi ed Edinson Cavani.