Juventus, Chiesa out con il Nantes: le sue condizioni

A Nantes senza Federico Chiesa. Il giocatore, alle prese con un affaticamento muscolare, non è stato infatti convocato da Massimiliano Allegri per la trasferta in terra francese, valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League. L'esterno non ha preso parte alla seduta di rifinitura alla vigilia della sfida seguendo un programma di lavoro personalizzato in palestra, rimanendo quindi nuovamente ai box dopo il forfait della scorsa domenica a La Spezia. Una brutta notizia per il tecnico bianconero, che aveva in mente di giocarsi la sfida contro gli uomini di Kombouaré con il tridente offensivo composto da Vlahovic, Di Maria e lo stesso Chiesa.

Le condizioni di Chiesa

Il problema accusato da Chiesa non desta particolari preoccupazioni, ma è chiaro che le sue condizioni verranno monitorate con attenzione giorno dopo giorno. Obiettivo dello staff juventino è quello di evitare pericolose ricadute e quindi, nel suo recupero, si procederà con la massima cautela. Il giocatore, in ogni caso, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il derby con il Torino, in programma martedì 28 febbraio all'Allianz Stadium. La sua presenza in campo dal primo minuto, tuttavia, dipenderà da come reagirà in questi giorni di lavoro: se l'ex viola fornirà sufficienti garanzie, Allegri lo schiererà nella formazione titolare, altrimenti partirà dalla panchina. Dubbi che, in ogni caso, verranno sciolti soltanto a ridosso della gara.

Le buone notizie, per Allegri, arrivano invece da Paul Pogba: il centrocampista francese, malgrado sia rimasto fuori dall'elenco dei convocati per la partita con il Nantes, sta decisamente meglio ed è ormai tornato a lavorare a pieno regime in gruppo.