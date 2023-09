Infortunio Frattesi, condizioni e tempi di recupero

Momento non certo felice per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal ko interno con il Sassuolo, che ha fatto sì che Lautaro e compagni siano stati agganciati in vetta alla classifica dal Milan, vittorioso a Cagliari, devono infatti fare i conti anche con l'infortunio di Davide Frattesi. Il centrocampista, che sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto nel match dell'Arechi contro la Salernitana, ha accusato un problema muscolare che lo costringerà ad alzare bandiera bianca per i prossimi impegni.

Condizioni e tempi di recupero

Frattesi, nel dettaglio, è alle prese con un risentimento ai flessori della coscia destra che lo terrà fuori non solo per la gara di Salerno, ma anche per il successivo impegno di Champions League contro il Benfica. L'ex giocatore del Sassuolo, verosimilmente, sarà indisponibile anche per la partita contro il Bologna, tornando così a disposizione del tecnico Simone Inzaghi solamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Per l'allenatore dell'Inter, alle prese anche con l'indisponibilità in attacco di Marko Arnautovic, per il quale si prospettano tempi di recupero piuttosto lunghi, una tegola che lo costringerà ad impiegare ancora il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo, con i tre costretti ad un vero e proprio tour de force.