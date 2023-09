Infortunio Mancini, condizioni e tempi di recupero

Poco meno di un’ora in campo per Gianluca Mancini a Skopje, nella partita giocata dalla nazionale italiana contro la Macedonia del Nord. Nel corso della sfida valevole per la qualificazione ad Euro 2024, che ha rappresentato anche l’esordio sulla panchina azzurra per il neo c.t. Luciano Spalletti, il difensore centrale della Roma ha chiesto infatti il cambio per un problema di carattere muscolare. Notizia tutt’altro che confortante per la squadra giallorossa in considerazione del fatto che questo stop si va a sommare a quello di Lorenzo Pellegrini, che ha dovuto far rientro nella capitale per un fastidio accusato nel corso di una seduta di allenamento con la Nazionale. Esattamente come il capitano della formazione capitolina, anche Mancini ha abbandonato il ritiro azzurro, per svolgere gli accertamenti diagnostici e ricevere le cure del caso.

I tempi di recupero

Nella nota stampa diffusa dalla Figc, viene menzionato un affaticamento muscolare agli adduttori coscia destra. La speranza della Roma è che il difensore si sia fermato giusto in tempo per evitare guai peggiori, cosa che scongiurerebbe il rischio di una sosta in infermeria in un momento delicato della stagione, con diversi impegni – tra cui anche quelli in Europa League – presenti in agenda nelle prossime tre settimane. L’eventuale forfait del centrale azzurro metterebbe José Mourinho nelle condizioni di varare una difesa inedita con Ndicka – teoricamente alter ego di Llorente – a completare il pacchetto arretrato composto dallo spagnolo e da Smalling. Gli esami strumentali faranno luce sull’entità del problema accusato da Mancini, per cui si potrebbe anche ipotizzare un turno di riposo in campionato con l’Empoli, per poi rientrare in occasione dell’esordio stagionale europeo dei giallorossi contro lo Sheriff.