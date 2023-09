Milan, infortunio per Giroud: condizioni e tempi di recupero

L'inizio di stagione, per il Milan, è stato fin qui perfetto, con tre vittorie nelle prime tre giornate. Adesso, alle porte, l'infuocato derby con l'Inter, formazione che, così come i rossoneri, viaggia a punteggio pieno. Una sfida in cui il Diavolo rischia di dover fare a meno di uno dei suoi uomini migliori: Olivier Giroud. Il centravanti francese, al 26' del primo tempo della sfida contro l'Irlanda giocata con la sua Nazionale, valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema alla caviglia lasciando il posto all'interista Marcus Thuram, poi andato in rete.

Condizioni e tempi di recupero

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, al termine della gara, ha parlato di "distorsione alla caviglia", mentre l'attaccante ha lasciato trasparire un certo ottimismo: "Sto già meglio, ho sentito un dolore alla caviglia sinistra, volevo continuare ma non ce la facevo. Credo comunque di poterci essere per il derby". Le sue condizioni, tuttavia, dovranno essere monitorate costantemente dello staff rossonero, che spera ovviamente di poterlo mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli per la partita con i nerazzurri, in programma sabato 16 settembre. Se così non fosse, il rientro di Giroud slitterebbe verosimilmente al successivo match di Champions League contro il Newcastle