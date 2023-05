Atalanta, infortunio Hojlund: Juventus a rischio

Atalanta-Juventus vale una fetta di stagione, ma la Dea rischia di arrivarci senza i due attaccanti più prolifici della sua stagione. Gasperini infatti difficilmente potrà recuperare Lookman, ai box da qualche tempo e anche oggi costretto a lavorare lontano dal gruppo. Le notizie dall'infermeria non sono per niente buone anche per Rasmus Hojlund, gioiellino appena ventenne che nel 2023 è stato trascinatore della Dea con tanti gol. Il danese si è fermato ieri nel riscaldamento della gara con lo Spezia e gli esami di oggi hanno confermato un infortunio muscolare. Il tempo a disposizione per recuperare è pochissimo e le possibilità di vederlo in campo contro la Vecchia Signora sono ridotte al lumicino. Attacco e non solo, perché anche in difesa la situazione non è rosea, oltre ad Okoli anche Palomino difficilmente riuscirà a scendere in campo sempre a causa di un problema fisico.

Infortunio Hojlund, chi gioca nell'Atalanta contro la Juventus

L'assenza di Hojlund unita a quella di Lookman costringerà Gasperini ad affidarsi ancora a quella vecchia guardia che proprio nelle ultime settimane è tornata a brillare. Contro la Juventus giocherà dall'inizio Zapata protagonista con la rete decisiva contro il Torino con alle spalle probabilmente Pasalic e Koopmeiners. Non è al momento del tutto da escludere la presenza di Muriel, partito titolare e in gol contro lo Spezia.

L'Atalanta che vola, sono tre le vittorie di fila, e sogna la Champions League arriva quindi incerottata allo scontro diretto con la Juventus ma senza paura. Il sogno è ancora a portata di mano, la forma fisicia sembra essere tornata quella migliore e dopo aver vinto due settimane fa con la Roma, Gasperini ha voglia di prendersi un altro scalpo importante.