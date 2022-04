Infortunio Ibrahimovic: condizioni e tempi di recupero

Si ferma ancora Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che aveva dovuto alzare bandiera bianca prima della trasferta del suo Milan sul campo del Torino, con la partita poi terminata sul punteggio di 0-0, è infatti alle prese con un sovraccarico al ginocchio sinistro che lo costringerà ai box per almeno dieci giorni. L'attaccante, che nel corso di questa stagione è stato alle prese con continui problemi di natura fisica, salterà quindi le partite di campionato contro Genoa e Lazio, oltre al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.

Una brutta notizia per Stefano Pioli, alle prese con una preoccupante sterilità offensiva che rischia di far sfuggire di mano al Diavolo il sogno tricolore. Il tecnico sperava infatti di contare su Ibra in questo segmento finale di stagione per andare a caccia della doppietta scudetto-Coppa Italia: così, invece, sarà chiamato agli straordinari Olivier Giroud, il quale non sta attraversando un momento particolarmente felice. Ibrahimovic, se non dovessero esserci ulteriori intoppi, dovrebbe tornare a disposizione per la partita interna contro la Fiorentina, in programma il 1 maggio, o per la trasferta sul campo del Verona, in calendario per l'8 maggio.

I problemi fisici ricorrenti con i quali sta facendo i conti in questi mesi, potrebbero inoltre far riflettere lo svedese sul suo futuro, tanto che, soprattutto in caso di vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri, non è escluso un suo ritiro dall'attività agonistica al termine della stagione.