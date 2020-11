Infortunio Ibrahimovic, Milan in ansia: le condizioni dello svedese

Sono ore di ansia in casa rossonera. Zlatan Ibrahimovic, nel corso della gara con il Napoli, vinta dal Milan per 1-3 proprio grazie ad una doppietta del centravanti, è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 79' a causa di un problema muscolare al flessore della gamba sinistra. Nelle prossime ore il fuoriclasse svedese verrà sottoposto agli esami del caso per valutare l'entità dell'infortunio. "Da quanto filtra - ha dichiarato al termine del match Daniele Bonera, che al San Paolo ha sostituito in panchina Stefano Pioli, risultato positivo al Covid - si tratta di un problema muscolare. Farà gli esami e capiremo nei prossimi giorni i tempi di recupero". Se la diagnosi fosse di stiramento, l'attaccante dovrebbe rimanere ai box per almeno tre settimane.

Milan, il calendario prima della sosta natalizia

Il Milan, nelle prossime settimane, è atteso da un vero e proprio tour de force, con gli impegni contro Lille, Fiorentina, Celtic, Sampdoria, Sparta Praga, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio in rapida successione prima della sosta natalizia. Un fitto calendario nel quale il tecnico Pioli spera di poter contare sul suo uomo più rappresentativo, attualmente capocannoniere del campionato di Serie A con le sue dieci reti realizzate nelle prime otto gare.