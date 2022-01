Infortunio Ibrahimovic: lo svedese ci sarà contro l'Inter?

Nuovo stop per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, al 28' del primo tempo della partita contro la Juventus, terminata sul punteggio di 0-0, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema al tendine d'Achille della gamba destra. Un infortunio che tiene in apprensione l'ambiente rossonero, anche perché la formazione di Pioli, al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, affronterà l'Inter in un infuocato derby che potrebbe essere già decisivo in chiave scudetto (i nerazzurri, che hanno anche una gara in meno, hanno al momento quattro punti di vantaggio sul Diavolo, secondo in classifica).

Infortunio Ibrahimovic, i tempi di recupero

Ibrahimovic si sottoporrà agli accertamenti del caso solamente nella giornata di mercoledì, ma le prime impressioni non sarebbero eccessivamente negative. Lo svedese, probabilmente, dovrebbe essere a disposizione per la partita contro l'Inter, guidando regolarmente l'attacco rossonero. Pioli, tuttavia, lo schiererà dall'inizio soltanto se il giocatore dovesse essere pienamente recuperato, altrimenti, nel ruolo di centravanti, ci sarebbe spazio per Giroud. Il tecnico, infatti, non vuole rischiare che Ibra, già alle prese con numerosi problemi fisici nel corso di questa stagione, incorra in nuove ricadute.

Nel frattempo, come dichiarato dallo stesso Pioli al termine della partita contro la Juventus, l'ex Psg avrebbe dato la colpa del suo infortunio alle pessime condizioni del terreno di gioco di San Siro, finito nel mirino ormai da diverse settimane. Non a caso, in vista del derby della Madonnina, il campo del Meazza verrà sottoposto a dei lavori di completo restyling, così che la sfida possa disputarsi su un manto erboso all'altezza dell'importanza della posta in palio.