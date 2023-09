Napoli, infortunio Juan Jesus: quante partite salta

Piove sul bagnato in casa Napoli, la squadra non riesce più a vincere in campionato e il pari di Bologna si è portato dietro altre problematiche oltre a quelle che già esistevano. Non solo Garcia non riesce a riproporre il gioco spumeggiante di Spalletti, ma il tecnico con le sue sostituzioni ha anche fatto arrabbiare Kvaratskhelia e Osimhen, innervositi anche dal fatto che non riescono più a mantenere lo standard di prestazioni dell'anno scorso.

Juan Jesus, l'esito degli esami dopo l'infortunio

Meno spettacolare e meno vincente ma abbastanza solito, è questo il Napoli di Garcia e per fortuna verrebbe da dire che la difesa regge, tra mille difficoltà. L'addio di Kim ha tolto un pilastro al castello davanti a Meret, l'infortunio di Rrahmani ha eliminato la coppia centrale dello scorso, e adesso si è fermato anche Juan Jesus. Il brasiliano oggi è stato sottoposto agli esami clinici che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Un bel problema per Garcia che non lo avrà almeno fino a dopo la sosta. Il carioca mette quindi nel mirino il Verona il 21 ottobre, ma nel frattempo sarà costretto a saltare quattro match delicatissimi: il prossimo con l'Udinese, quello dopo contro la rivelazione Lecce, quello di Champions League con il Real Madrid e infine la partita contro la Fiorentina, cliente sempre molto pericoloso.