Infortunio Kaio Jorge: condizioni e tempi di recupero

Altra tegola per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo l'infortunio di cui è rimasto vittima Weston McKennie nel corso della gara di Champions League contro il Villarreal, con lo statunitense che ha riportato la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro, si ferma anche Kaio Jorge. L'attaccante, impegnato questo pomeriggio con la formazione Under 23 nella partita contro la Pro Patria, valida per il girone A di Serie C e vinta dai bianconeri per 1-0, ha infatti riportato un infortunio al ginocchio abbandonando il terreno di gioco in lacrime al 24' del primo tempo. Un problema che sembrerebbe serio, con le immagini provenienti dallo stadio Moccagatta che non sono affatto rassicuranti.

Juventus, quando rientrerà Kaio Jorge

Secondo le prime indiscrezioni, per Kajo Jorge si teme infatti un problema al legamento crociato del ginocchio destro. Una diagnosi che, se confermata, metterebbe la parola fine alla stagione del brasiliano, prelevato dalla Juventus dal Santos nello scorso agosto. Per avere certezze sull'entità dell'infortunio, tuttavia, bisognerà attendere le prossime ore, quando il giocatore si sottoporrà agli esami del caso.

L'attaccante, nel corso di questa stagione, ha collezionato complessivamente undici presenze in prima squadra, di cui nove in campionato e due in Coppa Italia. Per lui anche due presenze con la formazione Under 23, con cui ha realizzato una rete nella gara dello scorso 20 ottobre contro l'Albinoleffe.