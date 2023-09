Milan, infortunio Kalulu: condizioni e tempi di recupero

Emergenza difesa per il Milan in vista del derby contro l'Inter, in programma sabato 16 settembre alle 18 e valevole per la quarta giornata del campionato di serie A. I rossoneri, per la sfida con i cugini nerazzurri, dovranno infatti fare a meno non solo di Fikayo Tomori, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Roma, ma anche di Pierre Kalulu. Il francese, nei giorni scorsi, ha riportato un problema muscolare e la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore ha evidenziato una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

I tempi di recupero

Kalulu, tra una decina di giorni, si sottoporrà a nuovi esami strumentali. Il difensore francese, quindi, salterà sicuramente non soltanto la partita contro l'Inter, ma anche quella di Champions League contro il Newcastle ed il successivo impegno contro il Verona. L'ex Lione, verosimilmente, potrebbe alzare bandiera bianca anche per la sfida con il Cagliari, tornando a disposizione solamente per il match contro la Lazio del 30 settembre. Al suo posto, nel derby, spazio quindi dal primo minuto per Kjaer, che comporrà la coppia centrale con Thiaw. Pienamente recuperato, invece, Olivier Giroud, che guiderà regolarmente l'attacco della formazione di Stefano Pioli. Insieme a lui, nel tridente, Pulisic e Leao.